Français. Epreuve écrite d'admissibilité CRPE Tome 1, Edition 2021

Un ouvrage indispensable pour préparer le concours de professeur des écoles (CRPE 2021) dans le cadre d'une ESPE ou en autonomie. Le tome 1 prépare aux parties 1 et 2 de l'épreuve (réponse à une question portant sur plusieurs textes et questions de connaissance de la langue) : - La méthodologie à mettre en oeuvre et 6 sujets commentés et corrigés - Les connaissances notionnelles en grammaire, orthographe, phonologie, lexique : - 55 fiches accompagnées de 54 tests, plus de 150 entrainements corrigés - 90 exercices "Au concours" avec des corrigés argumentés : questions, QCM, analyses d'erreurs... Voir aussi le Tome 2