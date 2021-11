J'accueille mon bébé. 30 premiers jours essentiels pour créer du lien

L'arrivée d'un bébé est un moment unique dans une vie. Fébriles, enthousiastes ou inquiets, les parents d'aujourd'hui cherchent à vivre pleinement ces instants exceptionnels qui chamboulent leur quotidien. Sonia Krief répond à toutes les questions qu'ils se posent au cours des toutes premières semaines avec bébé : - Quand le peau à peau peut-il avoir lieu ? - Comment donner le bain à la maison ? - Que faire si j'ai des douleurs lors de l'allaitement ? - Comment réagir face aux pleurs de son bébé ? - Comment communiquer avec son bébé ? Etc. Mais plus encore, avec douceur, sensibilité et bienveillance, elle éveilleles parents à la dimension psycho-affective de ces premières semaines si cruciales pour tisser avec bébé un lien fondateur pour la vie. Sonia Krief est auxiliaire de puériculture depuis près de 40 ans. Au fil de ses missions auprès des nouveau-nés et de leurs parents, Sonia a mis au point la Thalasso Bain Bébé qu'elle propose dès les premières heures de vie. Les jeunes parents la connaissent bien grâce au formidable succès de ses vidéos qui comptent plusieurs centaines de millions de vues.