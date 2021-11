Qu'apprend-on à l'école maternelle ? Edition 2020-2021

"L'école maternelle accueille de jeunes enfants, tout juste sortis de la petite enfance, les aide à grandir, à s'épanouir, à devenir des élèves. A l'école maternelle, les élèves progressent dans la maîtrise du langage, découvrent les nombres et leurs utilisations, apprennent les règles de la vie en société, et se préparent, en grande section, aux apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. Quel chemin d'autonomie et de maturité en trois ans ! A ce titre, l'école maternelle est un véritable tremplin pour une scolarité réussie. Les parents ont un rôle à jouer pour accompagner les premiers pas de leur enfant dans l'école. Cet ouvrage les aidera dans cette mission". Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cet ouvrage propose un guide pratique de l'école maternelle avec des réponses concrètes aux questions que se posent les parents. Il présente les différents domaines d'apprentissage et insiste sur deux objectifs essentiels de l'école maternelle : l'enseignement du vocabulaire et la préparation de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un livre de référence indispensable pour tous les parents.