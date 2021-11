Nourrir sa santé. Comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie

Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que l'aliment est le premier médicament mais pourquoi et comment ? Le docteur Jean-Michel Cohen fait la synthèse des récentes études et découvertes sur les processus en jeu pour rester en bonne santé et se prémunir contre l'arrivée de la maladie. Il nous donne les clés pour comprendre et agir. Découvrez les cinq piliers de notre bonne santé : l'immunité, le microbiote, les cellules souches, le système vasculaire, l'intégrité du code génétique. Comprenez le fonctionnement de ces piliers et comment les entretenir pour vous (re)mettre sur la voie de l'équilibre. Jean-Michel Cohen nous embarque pour un étonnant voyage dans notre corps-machine !