Bébé premier mode d'emploi. Edition revue et augmentée

Neuf mois que vous l'attendiez ! Il a poussé son premier cri et vous voilà parent. Vous sortez de la maternité et êtes en panique ? Ce guide de survie répond à toutes vos questions : comment changer une couche en évitant une catastrophe naturelle, l'habiller sans vous arracher les cheveux, décoder ses pleurs sans craquer, le nourrir sereinement... - Plus de 100 fiches qui passent en revue toutes vos interrogations, des plus courantes aux plus saugrenues. - Des solutions sans prises de tête données par un pédiatre. - Des dessins en pas à pas pour les gestes techniques. - Des informations inédites sur la DME, Montessori, les couches lavables, le co-dodo, la dangerosité des écrans avant 3 ans, la langue des signes, les progrès en neuros-sciences, les perturbateurs endocriniens, etc. L'AUTEUR Arnault Pfersdorff est pédiatre réanimateur. Ancien interne des Hôpitaux et ancien chef de clinique des Universités, il est le créateur de pediatre-online. fr, plateforme de conseils et d'articles pédiatriques, qui attire 11 000 visiteurs par jour.