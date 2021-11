Pour une révolution spirituelle. Les 13 commandements de l'urgence évangélique

A moins d'être naïf ou aveugle, il convient de reconnaître que la cote d'amour de l'Eglise en France comme en de nombreux pays d'Europe est au plus bas. Discréditée par une façon d'être et de penser jugée moralisante et décalée, par les scandales qui la secouent, le tout attisé par les médias, elle n'a pas d'autre solution que de se reprendre. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Evangile et de faire rayonner la présence du Christ pour que nos contemporains le redécouvrent ? Ce livre est un manifeste qui revisite sans concession la vocation et la responsabilité de chaque chrétien, du pape jusqu'au plus simple des baptisés. Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à mettre en oeuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du Christ : "Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? " penche du bon côté. A chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces treize appels qui veulent porter bonheur à l'Eglise ! Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine réside à Paris. Il exerce son ministère sacerdotal auprès de la Communauté des Auxiliaires du Coeur de Jésus à Montmartre où il reçoit toutes les personnes qui désirent le rencontrer. Il travaille également à divers projets artistiques et littéraires, donne des concerts en France et au Québec, et intervient chaque semaine à la télévision nationale canadienne TVA dans l'émission La victoire de l'Amour.