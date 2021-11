Les grandes figures de la droite

Les hommes qui ont fait la droite de 1789 à nos jours. De qui la droite est-elle le nom ? Depuis la Révolution française, le mot recouvre trois grandes familles de pensée identifiées par l'historien René Rémond : légitimiste, orléaniste et bonapartiste. La première irriguerait l'extrême droite après avoir inspiré les ultras et l'Action française ; la deuxième est indissociable du libéralisme politique et économique apparu au XIXe siècle, tandis que la troisième, après les deux Empires, serait à la source du gaullisme. Certes, sauf que contrairement aux gauches, ces droites se structurent d'abord autour d'individus - hommes et femmes dirigeants politiques charismatiques, penseurs, philosophes ou écrivains -, qui tous ont marqué sa riche histoire et contribué à définir son identité. Voici pour la première fois racontés et expliqués la vie et les apports des plus importants d'entre eux, dans ce livre collectif de prestige rassemblant historiens, essayistes et journalistes de renom sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Guillaume Tabard. Leurs contributions lumineuses éclairent l'histoire politique et intellectuelle de la droite, mais aussi de la France des deux derniers siècles. En voici le sommaire : Préface Alexis Brézet Rivarol Paulin Césari Constant Philippe Raynaud Maistre Charles-Eloi Vial Chateaubriand Fr Rouvillois Napoléon Patrice Gueniffey Duchesse de Berry Eugénie Bastié Tocqueville Laetitia Strauch-Bonart Guizot Laurent Theis Thiers Pierre Cornut-Gentille Broglie Marie-Hélène Baylac Barrès Bruno de Cessole Maurras Jean-Christophe Buisson Poincaré Arnaud Teyssier Tardieu Maxime Tandonnet Pinay Christiane Rimbaud De Gaulle Eric Roussel Aron Nicolas Baverez Simone Veil Anne Fulda Giscard Jean-Louis Bourlanges Chirac Guillaume Tabard Conclusion Guillaume Tabard