Vies antérieures et le karma. Accéder à ses mystères, réaliser sa mission de vie

Comme disait Paul Eluard, "il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous". Qui n'a pas déjà expérimenté une impression de " déjà-vu " pour un lieu ou une personne ? Qui n'a jamais vécu de belles rencontres par hasard ? Le célèbre psychiatre Jung parlait de synchronicité comme d'étranges coïncidences. Pour l'auteur, tout commence par ce don de guérisseuse qui se révèle à 43 ans. Transmis ? Non... ce n'est pas le terme approprié. Mais " activé " dans la plus pure tradition chamanique, par communication médiumnique avec un chaman extraordinaire décédé depuis deux ans. Pourquoi ? Pour faire revenir à la surface ce souvenir de guérisseuse et continuer à mettre en pratique cet ‘acquis' dans cette vie. Grâce à son vécu, l'auteur explique que notre réincarnation est la somme de toutes nos expériences vécues au cours de nos vies antérieures. Parmi toutes les questions auxquelles elle répond dans cet ouvrage : Qu'est-ce que le karma ? Pourquoi une âme souhaite-t-elle se réincarner ? Quand arrête-t-on de se réincarner ? Quel est le sens de la maladie, de la dépression, du burn-out ? Qu'est-ce que la rencontre karmique amoureuse ou amicale entre âmes soeurs ? Et plein d'autres questions. A la fin de l'ouvrage, Sandrine Muller offre plusieurs Réponses aux Questions fréquemment posées par ses lecteurs.