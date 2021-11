Missel du dimanche Année B, du 29 novembre 2020 au 21 novembre 2021. Avec supplément Vivre la messe du dimanche

Caractéristiques de ce missel 2021 : Une introduction spirituelle pour chaque temps liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques) Une méditation de la Parole de Dieu pour chaque dimanche par : -Soeur Emmanuelle Billotteau, ermite bénédictine, -P. Bernard Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France de 2009 à 2014. -P. Thibault Van Den Driessche, journaliste assomptionniste -Soeur Anne Lécu, dominicaine -François Meusnier, diacre et modérateur de la communauté Ecclesiola (Toulon) -Bénédicte Draillard, journaliste à RCF -Michèle Clavier, théologienne. des séminaristes de Saint-Martin Et toujours : Une vie de saint, mise en valeur dans une courte biographie. La prière universelle pour cause dimanche et fête. Des intentions de prières pour chaque semaine. Un commentaire biblique des Pères de l'Eglise.