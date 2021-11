Lettre à un jeune parent. Ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences affectives m'ont appris

Ces dix dernières années, les neurosciences ont radicalement changé notre regard sur l'enfant et ses besoins. Nous savons par exemple qu'il ne faut jamais laisser pleurer un bébé. Nous savons aussi qu'un tout-petit n'est pas un tyran, mais un être en développement permanent qui a besoin d'être compris. C'est en lui accordant beaucoup d'empathie qu'il pourra développer ses propres réserves d'empathie. Catherine Gueguen est pédiatre, elle s'adresse à nous de manière accessible, comme si nous étions en consultation avec elle, rassurante et aidante. Son livre s'adresse aux parents qui viennent d'avoir un bébé, mais aussi à ceux qui ne savent pas que faire avec un enfant qui s'agite, "pique des crises" . Plus largement, à tous ceux qui veulent qu'un enfant puisse développer son plein potentiel humain et devienne un adulte empathique, émotionnellement intelligent, équilibré et capable d'être heureux.