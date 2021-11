Healthy Business. Culture d’entreprise, bien-être, excellence

Parce qu'on peut créer des entreprises en croissance sans sacrifier la vie personnelle de ses salariés, et parce que la performance et l'excellence font davantage que des tables de ping-pong pour le bien-être en entreprise, Jean-Charles Samuelian-Werve publie Healthy Business. Pour le Cofondateur et CEO d'Alan, l'une des entreprises françaises qui connaît la plus forte croissance depuis 4 ans, la culture d'entreprise est la clé du succès : transparence radicale, responsabilité partagée, suppression des réunions et des managers, la méthode Jean-Charles Samuelian-Werve a su convaincre les plus grands investisseurs français, à l'instar de Xavier Niel : "Si j'ai vu en Alan la promesse de devenir un des futurs leaders mondiaux de la Santé, c'est parce que ses cofondateurs ont su, dès le début, se concentrer sur le plus important : construire une culture d'entreprise claire et solide. Ce livre en détaille les secrets par des exemples concrets." Healthy Business propose des solutions qui détonnent pour transformer un business de l'intérieur, et avoir plus d'impact à l'extérieur. Pourquoi ne pas les découvrir ? Pour plus d'informations rendez-vous sur le site https : //alan.com/livre-healthy-business.