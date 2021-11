Le Grevisse de l'enseignant

Toutes les qualités du bon usage pour l'enseignant, de la formation initiale à la pratique de classe. La nouvelle référence pour les enseignants : Une grammaire complète présentant les différentes dimensions de la langue française, du son au texte. La grammaire illustrée par plus de 500 citations issues de la littérature patrimoniale et contemporaine. La prise en compte des nouveaux programmes du primaire et du collège, la terminologie actualisée, le respect des rectifications orthographiques. Pour un usage quotidien : Toutes les notions expliquées de manière claire et rigoureuse. Une grammaire pratique et dynamique : tests de reconnaissance, manipulations... Un sommaire conçu pour une circulation aisée dans l'ouvrage. La présence de nombreux tableaux, index et glossaire.