Un bout d'air. Autobiographie

Aujourd'hui, qui ne connaît pas Booder ? Il est drôle, piquant, aidé d'une repartie extraordinaire. Mais ça, tout le monde le sait. Son credo : l'amour de la vie. C'est son moteur. Les coups durs et les mauvaises nouvelles, il les encaisse, les digère puis les met dans le lave-linge de son cerveau "programme essorage huit mille tours" et il s'en sert pour avancer encore un peu plus loin. Booder a écrit ce livre dans des conditions très particulières, en pleine période de confinement, de repli sur soi. Il y retrace ses souvenirs, sa vie hors du commun, son parcours semé d'autant d'embûches que de moments de lumière, son quotidien de père de famille... Booder est un homme qui nous fait rire autant qu'il nous émeut, mais il est surtout un homme qui nous fait voir le bon côté de la vie, peu importe ce qu'elle nous réserve. Booder, l'ami que l'on aimerait tous avoir...