Plan comptable général. Liste intégrale des comptes, Edition 2020-2021

Liste complète des comptes figurant dans le Plan comptable général. Le Plan comptable général (PCG) liste l'ensemble des comptes utilisés en France pour la tenue de la comptabilité des entreprises. Le contenu du PCG est défini par l'Autorité des Normes Comptables et publié chaque année. Le PCG est un élément indispensable pour tout étudiant en comptabilité et pour les professionnels du secteur. Il est autorisé aux examens et concours.