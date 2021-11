Bien dans ma tête, bien dans ma culotte !

Ce guide 100 % sex & brain educator va devenir votre allié dans le domaine anatomique de l'appareil dit biologiquement féminin, l'éducation sexuelle et l'éducation au corps, invitant chacune à développer sa confiance en soi et à s'approprier une éducation sexuelle positive, bienveillante et inclusive. Ce double-axe, physique et psychologique, s'articule dans une démarche profondément féministe intersectionnelle. L'autrice souhaite s'adresser directement à tous-tes celle-eux dont la position dans notre société, parce qu'il'elle-s sont femmes ou ont été assignées femmes, n'est toujours pas évidente. Ce guide s'adresse à toutes les femmes mais aussi à toutes les personnes ayant un vagin, un clitoris, un utérus... ou pas ! Amal Tahir veut inviter chacun.e, dans son rapport au corps, à déconstruire certains schémas limitants préfabriqués, en partageant des outils précieux pour mieux se connaître et se redécouvrir. Outre sa dimension pédagogique et scientifique, ce guide 100% illustré est une ode à la bienveillance, au bodyrespect et à l'empowerment sexuel. On parle tête (psycho, zone de confort, complexes, traumas, idées reçues toxiques, etc.) mais également culotte (sexualité, contraception, cycle menstruel, maladies gynéco, désagréments intimes, etc.). Cet ouvrage exhaustif écrit avec des mots forts et préfacé par Jüne Plã sera le guide d'éducation sexuelle et de self-love que vous n'avez jamais eu afin d'être plus fort-e, confiante & éduqué-e, tout en compensant les manques que la société a créés.