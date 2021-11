Harry et Meghan, libres

Lorsque l'histoire d'amour entre le prince Harry et Meghan Markle a débuté, elle a tout de suite captivé la presse du monde entier. De leurs fiançailles à la naissance de leur fils, de leur mariage troublé par le père de Meghan, à la traque incessante des paparazzi, ils n'ont cessé de faire les gros titres. Et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils quittaient la famille royale, beaucoup se sont demandé ce qu'il y avait derrière cette décision. Pour la toute première fois, un livre dévoile ce qui n'avait jamais été raconté, grâce aux accès uniques d'Omid Scobie et Carolyn Durand. Ils ont suivi le jeune couple et leurs intimes, et dressent d'eux un portrait vivant, nourri d'anecdotes inédites et de scoops. Ils rétablissent aussi la vérité sur leur ambition éclairent leur choix, et défont certaines rumeurs. Le livre est le portrait, vu des coulisses, de deux personnes libres, qui n'ont pas peur de rompre avec la tradition, et veulent consacrer leur temps aux causes humanitaires. Omid Scobie vit à Londres, et suit la famille royale pour Harper's Bazaar. Il travaille pour ABC News, Good Morning America. Il est habitué à décrocher de bons scoops sur la famille royale. Carolyn Durand est spécialisée dans la famille royale. Elle a travaillé à Londres pendant 20 ans, pour couvrir Buckingham Palace. Elle a gagné un Emmy Award en tant que productrice, et collabore à ELLE ainsi qu'au magazine d'Oprah Winfrey.