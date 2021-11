L'homme qui en savait beaucoup trop. Révélations d'un agent au coeur des secrets d'Etat

"Je n'aurais jamais dû quitter l'ombre qui me permettait d'agir. Mais maintenant que je suis dans la lumière, je n'ai plus de raison de me taire." Qui est Marc Eichinger ? Trader, expert financier, agent secret... Après avoir baroudé sur les cinq continents pour lutter contre le terrorisme et la corruption à grande échelle, il révèle l'un des plus gros scandales politico-financiers de la Ve République, mettant en cause Areva et l'Etat français. Son rapport explosif sur les opérations minières du leader mondial du nucléaire déchaîne les foudres d'Anne Lauvergeon, l'ex-PDG, qui s'en prend publiquement à lui. Marc Eichinger décide alors de mener l'enquête et de percer des secrets farouchement gardés. De fil en aiguille, il déterre un scandale après l'autre, révélant les relations plus que troubles entre les sphères du pouvoir et l'industrie du nucléaire. Un vaste écheveau qu'il s'emploie à démêler avec une question entêtante : à qui profite le crime ?