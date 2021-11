Calme et attentif comme une grenouille. La méditation pour les enfants... avec leurs parents, avec 1 CD audio

Les enfants d'aujourd'hui sont souvent agités, dispersés, stressés. Comment les aider à s'apaiser ? Comment leur apprendre à se concentrer ? La méditation est un outil simple et efficace. Elle s'adapte parfaitement aux besoins des petits et leur procure des bénéfices immédiats. Ce livre original et plein de charme propose de brefs exercices pour tous les jours. Il est destiné aux enfants de 4 à 10 ans et à leurs parents. Accompagné d'un CD audio pour les enfants : des exercices brefs et simples qui permettent de gérer toutes sortes de situations : quand on est énervé, stressé ou qu'on n'arrive pas à dormir. A l'occasion de son cinquième anniversaire, le livre "Calme et attentif comme une grenouille" fait peau neuve et propose une vraie nouvelle édition avec : un nouveau chapitre de conseils pratiques ; une nouvelle introduction racontant l'incroyable succès de la méthode à travers le monde ; cinq nouvelles méditations inédites ajoutées au CD.