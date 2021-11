Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde

Ce livre se lit d'une traite, à bride abattue. Il porte la rage des "Gaulois réfractaires" et la met en récit pour la rendre intelligible à ceux qui la ressentent. C'est la chronique glaçante d'une histoire terrifiante : on y découvre le chemin des aveuglements qui a conduit à cette débâcle, l'engrenage des mensonges, la révélation hallucinante des alertes des militaires, les ignorances savantes du biopouvoir liberticide ; sans oublier un morceau d'anthologie : la rencontre du Puy du Fou, quand Emmanuel Macron s'enivrait encore de l'Ancien Monde. La plume de Philippe de Villiers est inspirée. On se laisse emporter par l'expression aboutie, dense, littéraire et cinglante de la colère qui gronde partout aujourd'hui contre le Nouveau Monde, mort du coronavirus.