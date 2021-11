Charmant connard !

Il n'a jamais rencontré une femme comme elle. Elle n'a jamais rencontré d'hommes tout court. Hope arrive à New York pour être enfin libre. Pour elle qui a si peu d'expérience, c'est le début d'une vie qu'elle espère exaltante. De son côté, Arthur vit à cent à l'heure, il passe d'une fête à l'autre et se retrouve plus souvent en rendez-vous aux quatre coins du monde que dans son loft. Une colocation à deux ? Ils n'ont pas grand-chose en commun mais ne sont pas supposés se croiser souvent, alors quand l'opportunité d'une colocation se dessine, ils disent oui ! Sauf que les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Après une rencontre pour le moins fracassante, ils vont devoir cohabiter en essayant de ne pas s'entre-tuer... ni se sauter dessus ! Et ce n'est pas gagné. Entre les mensonges et les secrets bien gardés, la survie en colocation s'annonce houleuse ! Un homme, une femme, un bonzaï : la colocation parfaite !