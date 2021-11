2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle dass, subissent les revers de la crise économique tandis que Trump grimpe dans les sondages. 1871, Thatcher Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des théories de Darwin, se heurte à une société résolument conservatrice. Reliant ces personnages, une maison à Vineland (New Jersey) qui menace de s'effondrer. Des vies à découvert met habilement en miroir deux époques de profonds bouleversements et pose la question : comment se réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus cours ? Deux femmes libres montrent la voie : Tig, milléniale rebelle au système, et Mary Treat, scientifique émérite méconnue, amie de Darwin. Chacune à sa façon, elles s'emparent du monde nouveau, tel qu'il est. Avec toute l'ironie subtile qui la caractérise, Barbara Kingsolver dresse un portrait de l'Amérique saisissant de vérité.