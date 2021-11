Les mystères de Tregarrick : Meurtres à marée haute

A la mort de son mari, Evie hérite d'un hôtel à Tregarrick, dans les îles Scilly. Et ce n'est pas franchement un cadeau... Loin d'être un palace, l'établissement n'a pas changé depuis les années 70. Alors, quand Evie et sa soeur Margot débarquent dans cette contrée sauvage, elles n'ont qu'une seule hâte : en repartir au plus vite ! Mais dès leur arrivée, le gérant de l'hôtel est retrouvé assassiné, au pied d'une falaise. Les soupçons se portent immédiatement sur Evie, la nouvelle propriétaire. Et quand un deuxième meurtre est commis, les deux soeurs n'ont plus le choix : elles doivent trouver elles-mêmes le coupable pour pouvoir se disculper. Entre un mystérieux photographe suédois, un pasteur qui parle avec son perroquet, une vieille dame excentrique et une jeune gothique inquiétante, elles font face à une belle brochette de suspects. Leur enquête ne va pas être de tout repos, d'autant que tout le monde semble dissimuler de vilains petits secrets...