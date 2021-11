Chaque année en France, plus de 90. 000 personnes sont hospitalisées sans leur accord en psychiatrie. C'est cette expérience de privation de liberté que raconte Marius Jauffret dans ce livre sensible et touchant. Jeune homme, alcoolique, Marius est un jour conduit aux urgences de Saint-Anne par son frère. A son réveil, il pense qu'il va passer quelques jours entre les murs de l'hôpital pour se remettre. Jusqu'à ce qu'un médecin lui explique qu'il ne sortira... que lorsqu'il l'en jugera capable. On lui a diagnostiqué (à tort) une maladie rare, le syndrome de Korsakoff. Le voici prisonnier, isolé, dans ce lieu au temps suspendu en marge de la société. Il nous raconte l'attente, le doute, la peur, les rencontres cocasses, tristes, ou tendres.