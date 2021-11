L'incroyable histoire vraie d'une machine à explorer le temps, cachée dans les archives secrètes du Vatican ! Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : construire une machine à voir dans le temps. Un chronoviseur. Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple : prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir, en pleine Guerre froide, pourrait changer l'ordre du monde. Ce roman est fondé sur une histoire vraie. "La Machine Ernetti est de la trempe du Da Vinci Code. Le roman est bâti comme une série télé, avec les ingrédients qui ont fait le succès de Dan Brown : chapitres courts, rebondissements en cascade, rythme échevelé". Mohammed Aïssaoui, Le Figaro "Quelque part entre Da Vinci Code et James Bond, Roland Portiche nous divertit avec un thriller diablement rythmé, où foisonnent dangereux espions et enlèvements crapuleux, et interroge avec malice les origines du christianisme. Parole d'évangile : on prie déjà pour qu'il y ait une suite ! " Paris Match "Ce thriller quantique dépoussière l'un des plus fascinants mystères du Vatican et réveille la fibre dan-brownienne qui sommeille en nous" Julie Malaure, Le Point "Les fils de l'intrigue noués avec suspense et brio font de ce premier roman un thriller impossible à lâcher". Point de Vue "Un thriller catholique... Maître du suspense, Roland Portiche nous entraîne, nous envoûte, nous donne le vertige. " RCF "Magistralement conduite, cette Machine Ernetti se lit, se monte et se démonte avec jubilation". Le Figaro Magazine