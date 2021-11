Les démons

Dans la somnolence magique du domaine familial, deux frères et une soeur traînent leur désoeuvrement. La séduction de leur jeunesse masque une cruauté muette. La tragédie frappe Serge, Taïné et Alexis en ce printemps 1967, et accélère la bascule vers une époque nouvelle : celle du plaisir, de la drogue et de la guerre du Viêtnam. Fantasques, nonchalants, ces démons sont de ceux qui sont trop beaux et trop aimés de la fortune. De Marie-Laure de Noailles et Louis Aragon à Truman Capote et Andy Warhol, ils promènent leur audace, rêvent d'écrire des livres ou, à défaut, d'en être les héros. Entre Paris, Cannes et Bangkok, ce roman-bal tournoyant et inventif offre une troublante métaphore de la capacité ou de l'incapacité à créer.