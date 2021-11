Du plomb dans la tête

Fontainebleau, 2010. Malgré ses nombreuses caméras de surveillance, la ville ne parvient pas à assurer la sécurité de tous ses habitants. Thomas Bourriol a été kidnappé en pleine rue, attaché sur l'établi d'une forge isolée dans la forêt et sauvagement torturé. Il ignore pourquoi, ne connaît pas son agresseur mais sort aveugle de cette terrible épreuve. Une certitude l'habite : il retrouvera son tortionnaire et se vengera, coûte que coûte. L'enquête suit son cours, menée par un lieutenant de police moqué par tous ses collègues et par une stagiaire débutante. Aucun d'eux ne sait par quel bout prendre cette affaire qui ne ressemble à aucune autre, et leur hiérarchie, sous pression politique, ne fait rien pour les aider : il ne faudrait pas que l'histoire s'ébruite. Pour Thomas, comme pour ce duo de flics, les chances de retrouver le coupable sont minces. Mais la vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid...