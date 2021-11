Hamish Macbeth Tome 5 : Qui franchit la ligne jaune

Maggie Baird est aussi riche que pingre, ce qui ne la rend guère populaire dans son petit village écossais. Aussi, quand elle périt dans sa voiture en feu, il ne fait aucun doute que c'est pour sa fortune qu'on l'a tuée. En guise de suspects idéaux, le détective Hamish MacBerth a devant lui quatre des anciens amants de la défunte, que celle-ci avait conviés dans son luxueux cottage, tous plus pauvres les uns que les autres. Elémentaire, mon cher Watson ? Peut-être un peu trop... Hamish Macbeth va devoir chercher plus loin parmi les ennemis de Maggie et faire appel à son infaillible intuition pour dénouer l'affaire. Et éviter ainsi d'être la prochaine victime... Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M. C Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt !