Lara Tome 2 : La valse des suspects

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier reviennent à Locmariaquer, suite à l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais le bonheur des retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort continue de rôder sur le Morbihan. D'autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel. Malgré les efforts de Nicolas Renan, promu commissaire, l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand deux nouveaux meurtres viennent semer la panique dans la région. Lara et Olivier devront-ils fuir à nouveau pour sauver leur vie ?