Agatha Raisin enquête Tome 22 : Du lard ou du cochon

Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les coeurs et les estomacs, le petit village de Winter Parva propose une fête avec costumes, danseurs folkloriques et cochon de lait rôti. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le tournebroche qui grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais lorsqu'on découvre que la bête n'est autre que le policier Gary Beech, assassiné et embroché, la fête tourne au cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer... . Car quelques jours plus tard, Amy, l'ex-femme de Gary, est retrouvée morte elle aussi. Cochon qui s'en dédit : Agatha se jure d'arrêter cette boucherie. Et de devenir vegan ! Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ?