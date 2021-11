Au nom de la vérité

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique s'empare du camp. Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ? Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu... . Star de l'édition, avec 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 800 000 en France, mais aussi de l'écran avec la série à succès diffusée sur Arte, Viveca Sten s'impose définitivement comme la nouvelle reine du polar.