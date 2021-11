Le jour où

Quand l'amour redonne vie et espoir à des âmes cabossées... Printemps 2019, un cimetière parisien. Rebecca a pris l'habitude de venir fleurir des tombes à l'abandon. Benjamin, lui, vient assister à l'enterrement d'un inconnu. Quand le hasard les met sur la route l'un de l'autre, le rapprochement se fait avec douceur et prudence, chacun prisonnier de sa propre souffrance. Les secrets du passé sont parfois lourds à dévoiler, et ceux de Rebecca font osciller Benjamin entre amour fou et inquiétude sourde. Et comment séduire une femme alors que l'on porte en soi une lourde culpabilité ? Ces deux écorchés vifs vont pourtant apprendre à s'apprivoiser, à baisser les armes, laissant de côté l'ombre pour la lumière... Un roman bouleversant, une plume hypnotisante