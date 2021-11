J'irai te chercher jusqu'au bout du monde

Poornima a tout juste seize ans. Après la mort de sa mère, comme toutes les Indiennes de son âge, elle attend que son père lui choisisse un mari. Mais lorsqu'elle rencontre Savitha, jeune femme indépendante et débordante de joie, son horizon s'ouvre enfin. Le village ne lui paraît plus aussi étouffant. Peut-être même, se dit-elle, qu'une autre vie existe, au-delà d'un mariage arrangé... Une vie, pas un enfer. Car Savitha, victime d'un acte d'une cruauté extrême, doit prendre la fuite. Bouleversée, Poornima laisse tout derrière elle pour partir à la recherche de son amie. Son périple l'amènera aux Etats-Unis, dans l'univers abject de la pègre indienne de Seattle. C'est là qu'elles se retrouveront et affronteront l'esclavage sexuel, les mutilations, la captivité. Courageuses, déterminées, elles n'oublieront jamais l'espoir qui les anime. Et finiront par vaincre le pire de la société des hommes.