Yaourts, desserts & Cie à la yaourtière

Retrouvez le goût authentique des produits laitiers et des desserts laits maison avec votre yaourtière Multi délices ! Découvrez 75 recettes gourmandes et très faciles à réaliser avec votre yaourtière : des yaourts sous toutes leurs formes bien sûr, mais aussi des fromages blancs, des petits-suisses, des crèmes, des flans, des cheesecakes et petits gâteaux moelleux...