Mistinguette Tome 11 : Passion écologie

Au collège Brassens, l'heure est à la défense de l'environnement ! Invitée avec ses camarades à créer un potager bio ainsi qu'un hôtel à insectes aux côtés d'une horticultrice passionnée, Chloé ne se sentira pourtant pas au mieux dans ses bottes. Encouragée par sa meilleure amie et par Timothée, amoureux d'elle en secret, elle apprendra heureusement très vite à découvrir ce nouvel univers. Même à la maison, il ne sera dès lors plus question que d'écologie, quitte à froisser quelques susceptibilités ! Notre jeune héroïne réussira-t-elle à trouver les mots justes pour convaincre ? Parviendra-t-elle à communiquer plus largement pour protéger la planète ? Cheminez avec Mistinguette sur la voie verte, à la recherche de l'idéal, là où doutes et espoirs ne cessent de se côtoyer !