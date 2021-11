Le bébé inattendu ; Un rancher irrésistible

Et si une seule nuit transformait leurs vies à tout jamais ? Le bébé inattendu, Katherine Garbera : Sûre d'elle et indépendante, Scarlet n'est pas du genre à s'engager. Mais, quand elle se découvre enceinte après une nuit d'amour, elle n'a d'autre choix que d'aller retrouver le père de son enfant à Cole's Hill, au Texas. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Alec Velasquez se faisait passer pour son frère jumeau cette nuit-là. D'abord furieuse, Scarlet réalise qu'elle se languit des caresses de cet amant tout aussi irrésistible que fourbe... Un rancher irrésistible, Joss Wood : Fee Martinez, star de téléréalité, fait une entrée fracassante dans la vie du rancher Clint Rockwell en emboutissant l'arrière de son pickup. Alors qu'elle se trouve à Royal pour son émission, elle devient vite obnubilée par le mystérieux et indomptable cow-boy. Mais derrière son caractère volcanique se cache un douloureux secret, Fee en est certaine. Et elle compte bien le percer au plus vite...