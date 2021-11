Le Médecin volant. Suivi de L'Amour médecin

Dans Le Médecin volant et L'Amour médecin, deux pères arrangent le mariage de leurs filles, en dépit des sentiments de celles-ci. Alors, quand on ne peut désobéir, il faut ruser ! Pour empêcher ces unions, Lucile et Lucinde font semblant de tomber malades. A leur chevet défile une galerie de personnages comiques : valets malicieux, médecins bouffons, pères crédules... Tous les aideront, parfois malgré eux, à faire triompher l'amour. Ces deux courtes comédies-ballets foisonnent de rebondissements extravagants. Mais, si elle se dissimule derrière le rire, la critique de la médecine du Grand Siècle et des abus de pouvoir n'en est pas moins cinglante. Objets d'étude : Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques [6e] / Avec autrui : familles, amis, réseaux [5e]. Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre. Prolongement : Personnages de médecins au XVIIe siècle (corpus de textes).