J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami et Julie font des crêpes. Niveau CE1

Des oeufs, de la farine, du lait : la pâte à crêpes de Sami et Julie a fière allure ! Une pincée de sel et le tour sera joué. Juste une pincée, hein ? N'est-ce pas Sami ? "J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire.