L'éveil de la petite grenouille. La méditation pour les parents avec leurs tout-petits

Comment faire grandir un enfant dans la confiance et la joie ? Comment lui apprendre à aimer, à savoir se calmer ? Ce livre est une boîte à outils éducative pour toute la famille. Il propose des méditations, des histoires et des temps calmes. Pour aider votre tout-petit à explorer son monde intérieur et à s'ouvrir aux autres. Pour vous permettre d'être moins stressé, et de lui donner le meilleur de vous-même.