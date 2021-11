Venise à double tour

"Il est un moment qui me comble, peut-être le plus beau que procure Venise, c'est le concert des cloches qui exultent et se répondent à la volée le dimanche matin". A côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise inconnue, celle des églises jamais ouvertes. L'auteur a voulu forcer ces portes solidement cadenassées, abritant un monde qui recèlerait des trésors ignorés. Qui en détient les clefs ? Conduit à la manière d'une enquête, ce récit retrace le parcours semé d'embûches de l'auteur, en quête d'un mystérieux tableau qui le hante.