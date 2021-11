Les enquêtes de Louis Fronsac : L'éxécuteur de la haute justice

Une nouvelle enquête de Louis Fronsac. 1645 : la cour de France est déchirée, menacée de toutes parts. On a tenté de renverser Mazarin deux ans plus tôt. L'équilibre est fragile quand débarque des Pays-Bas celui qui se dit le fils du duc de Rohan. Agé d'à peine quinze ans, il pourrait devenir le chef de file des huguenots de France Mais le duc d'Enghien laisse entendre qu'il est un imposteur... L'ancien notaire, Louis Fronsac, désormais chevalier, est chargé de découvrir la vérité. Aidé de son ami de toujours, Gaston de Tilly, leur enquête les conduit en plein quartier de la Bastille. Un certain Jean-Baptiste Poquelin vient d'y installer son Illustre Théâtre et va bientôt les seconder.