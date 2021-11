Mes recettes de saison au Companion. Moulinex

Empanadas au poulet, crumble de cabillaud aux courgettes, burgers végétariens, brioche au mascarpone... Découvrez 120 recettes adaptées aux saisons, avec les astuces et coups de coeur de Marine, pour un résultat plein de saveurs et d'originalité ! Marine Rolland a ouvert son premier blog en 2013. Suivie par plus de 500 000 visiteurs par mois, elle y partage avec enthousiasme ses recettes astucieuses et faciles à réaliser au Companion.