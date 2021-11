Frigiel et Fluffy : Cycle des Saintes-Iles Tome 1 : Les élus des dieux

Découvre les aventures du youtubeur Frigiel et de son chien Fluffy dans l'univers de Minecraft et des saintes îles ! On raconte que dans les Saintes Iles, des dieux donneraient des pouvoirs à certains habitants... Intrigué, Frigiel apprend aussi que Jenna, son amie d'enfance qui a fui le village six ans auparavant, pourrait être une de ces "Elues". Le héros embarque aussitôt avec Fluffy, Alice et Abel vers ces contrées mystérieuses. Mais sur place, ils découvrent que les habitants sont victimes de nombreuses attaques : hommes-cochons sortis du Nether, rebelles prêts à tout pour se venger du clergé... Les combats font rage et la magie coule à nouveau dans les veines du héros : quel camp choisiront Frigiel et ses amis ?