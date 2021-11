Le livre de la jungle. Trois aventures de Mowgli

"La Loi de la Jungle n'ordonne rien sans raison." Recueilli par les loups alors qu'il n'a que quelques mois, Mowgli grandit dans la jungle sous le regard bienveillant de l'ours Baloo et de la panthère noire Bagheera. Mais l'infâme Shere Khan rôde et cherche par tous les moyens à mettre la patte sur lui... D'aventure en aventure, Mowgli devra faire face aux pièges tendus par ses ennemis. Trop sauvage pour les hommes, trop humain pour la meute, quelle est la place d'un petit d'homme dans une nature hostile ? Récit d'apprentissage au succès mondial, Le Livre de la Jungle nous entraîne au coeur d'un univers merveilleux, où règne le danger, mais aussi le courage et l'amitié. - Objet d'étude : Récits d'aventures - Dossier pédagogique adapté aux programmes - Prolongement : Les adaptations cinématographiques du Livre de la Jungle – Pi, ou l'odyssée d'un jeune héros. Classe de sixième.