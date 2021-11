Dictionnaire d'économie et de sciences sociales. Edition 2018

Un dictionnaire accessible et pratique : plus de 2 000 définitions claires et précises ; des schémas explicatifs et des tableaux de synthèse ; les grands courants de pensée et les principales lois de l'économie ; tous les domaines traités : économie, sociologie, droit, finance, comptabilité, démographie. Des cahiers thématiques : Un monde en mouvement : 7 synthèses illustrées pour analyser les transformations du monde depuis la fin du XVIIIe siècle : la révolution industrielle, les crises économiques, l'évolution des groupes sociaux en France, les inégalités dans le monde, la révolution numérique, le développement durable, d'une mondialisation à l'autre ; Un monde éclaté : 7 synthèses illustrées pour mettre en valeur la diversité du monde actuel sous l'angle social, démographique et économique : l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, la Russie, l'Union européenne. Des annexes utiles : l'analyse de 60 grandes oeuvres de l'économie et de la sociologie ; les outils statistiques et calculs de base ; les prix Nobel d'économie ; un lexique anglais-français ; tous les sigles usuels.