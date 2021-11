Au coeur des émotions de l'enfant. Comprendre son langage, ses rires et ses pleurs

Toutes les clés pour comprendre et l'aider à traverser ses tempêtes émotionnelles. Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs. Or l'émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ces sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'apaisement.