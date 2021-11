Le calendrier ultra simple pour une famille organisée ! Edition 2021

Plus simple, ça n'existe pas ! Une version sans frou-frou de calendrier familial pour organiser toute son année, mois par mois, dans un format à accrocher ou aimanter. Chaque mois est présenté sur 2 pages avec un espace pour noter les grandes priorités, un espace mémo pour les parents et un espace d'expression dédié aux enfants ! Avec trombones, autocollants, listes de courses, critérium, aimants et pochette de rangement. 16 mois d'organisation, de septembre 2020 à décembre 2021.