Naître dans un camp de la mort. A Bergen-Belsen, en Allemagne. Et, malgré les nazis, la famine, la crasse et les maladies, y survivre six longs mois. Avec, à côté de soi, des dizaines de milliers de déportés exterminés. Tel est le destin incroyable qu'Yvonne Salomon raconte dans ce livre. Un ouvrage où elle décrit aussi celui de sa mère, Hélène. Polonaise immigrée en France, agent de liaison dans la Résistance arrêtée par la Milice le 10 février 1944. Une mère torturée, emprisonnée puis déportée, enceinte donc. Je suis née à Bergen-Belsen retrace la vie extraordinaire de ces femmes. Un récit à deux voix où Hélène livre un témoignage puissant tandis qu'Yvonne questionne l'Histoire, son identité, allant jusqu'à dévoiler d'incroyables secrets familiaux. Cet ouvrage aussi intense que bouleversant révèle ce qu'il y a de plus terrible et contrasté dans l'être humain : sa barbarie comme son humanité.