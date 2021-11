Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle

Roman de la jeunesse et du désir, roman d'amour ou d'ambition sociale, Le Rouge et le Noir propose, sur un rythme soutenu et allègre, un récit étonnamment moderne. Malgré la société conservatrice et figée de la Restauration, la tendre Mme de Rênal, l'exaltée Mathilde de la Mole et surtout l'énergique Julien Sorel ne cessent de lutter pour obtenir leur idéal qui n'est pas celui que leur dictent leur milieu ni leur rang. Ecartant le happy end, Stendhal donne pourtant une leçon de bonheur en montrant que l'on peut toujours, si l'on est prêt à en payer le prix, choisir son destin. Le texte intégral annoté Un questionnaire bilan de première lecture Des questionnaires d'analyse de l'oeuvre Trois corpus accompagnés de questions d'observation, de travaux d'écriture et de lectures d'images Une présentation de Stendhal et de son époque Un aperçu du genre de l'oeuvre et de sa place dans l'histoire littéraire - Un dossier Spécial bac sur le thème " Le personnage de roman, esthétiques et valeurs "