Dans l'ombre du Paradis

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de lutte contre la criminalité financière, profite de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon, Jonas, et leur fille de quatre ans, Julia. Mais le bonheur estival est vite troublé par l'arrivée de Carsten Jonsson, un requin de la finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Jonsson a acheté la belle et grande plage au sud de l île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires. Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la demeure prend feu et on découvre un cadavre dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami et collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt ans de métier. Incapable de lui refuser son aide, celui-ci accepte. Plongez dans cette nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Viveca Sten et qui a inspiré la célèbre série Meurtres à Sandhamn diffusée sur Arte.