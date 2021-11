La brigade des cauchemars Tome 4 : Mélissandre

Un nouveau tome de la Brigade des cauchemars au coeur d'une forêt mystérieuse et effrayante ! Alors qu'Alex a découvert le secret d'Esteban et Tristan, il part sur son vélo et file à toute vitesse révéler ce qu'Angus et la brigade font à la clinique. Mais le lendemain, son père inquiet, voit que celui-ci n'est pas toujours rentré. Où peut-il bien être ? Aurait-il fait une mauvaise rencontre dans les bois ? Tristan est bien décidé à comprendre ce qui lui est arrivé et à percer le mystère de ces bois qui effrayent de plus en plus les habitants. Il aimerait d'ailleurs un peu d'aide mais Esteban et Sarah sont trop préoccupés par leur récente découverte sur Melissandre...